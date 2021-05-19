Певица прошла отбор в полуфинале.

Российская певица Манижа прошла в финал "Евровидения". Первый полуфинал песенного соревнования состоялся вечером 18 мая на арене Ahoy в Роттердаме Нидерланды). Результат объявлен по итогу голосования профессионального жюри и телезрителей из стран-участников полуфинала.

В финал прошла Россия. речь ведущих

Кроме представительницы из РФ в финале также окажутся по итогам первого полуфинала Литва, Азербайджан, Израиль, Украина, Кипр, Швеция, Бельгия,Норвегия, Мальта.Второй полуфинал запланирован на 20 мая. Из него также выберут 10 участников. Финал состоится 22 числа. Автоматическими финалистами стали представители Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании как страны-основательницы конкурса. Также в финале заявлен участник страны-победительницы соревнования в прошлом мероприятии - Нидерландов.

Манижа назвала своих главных конкурентов на "Евровидении-2021".

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest