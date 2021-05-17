Конкурс "Евровидение" стартовал в Роттердаме

Международный конкурс "Евровидение-2021" официально стартовал в Нидерландах. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
"Евровидение-2021" пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
Принять участие в церемонии чествования стран смогли 34 государства из 39 заявленных. Конкурсанты от Польши, Исландии, Румынии и Мальты не могли присутствовать на самом первом мероприятии, так как в их командах выявили коронавирус. Их отправили на самоизоляцию.
Также представители Австралии не смогли добраться до места проведения "Евровидения" из-за ограничения поездок в условиях пандемии.
Напомним, российская певица Манижа выступит на "Евровидении" с песней "Russian Woman".
Ранее Манижа объяснила успех своей композиции в Европе.
Видео: YouTube / Eurovision Song Contest
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