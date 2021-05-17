Конкурс "Евровидение" стартовал в Роттердаме

Он пройдет с 18 по 22 мая.

Международный конкурс "Евровидение-2021" официально стартовал в Нидерландах. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

"Евровидение-2021" пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

Принять участие в церемонии чествования стран смогли 34 государства из 39 заявленных. Конкурсанты от Польши, Исландии, Румынии и Мальты не могли присутствовать на самом первом мероприятии, так как в их командах выявили коронавирус. Их отправили на самоизоляцию.

Также представители Австралии не смогли добраться до места проведения "Евровидения" из-за ограничения поездок в условиях пандемии.

Напомним, российская певица Манижа выступит на "Евровидении" с песней "Russian Woman".

Ранее Манижа объяснила успех своей композиции в Европе.

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest