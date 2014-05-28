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Манижа провела первую репетицию на "Евровидении-2021" в Роттердаме

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Конкурс пройдет с 18 по 22 мая.

Российская певица Манижа провела первую репетицию в Роттердаме, где пройдет песенный конкурс "Евровидение-2021". Видеозапись была опубликована на официальном YouTube-канале.

Во время исполнения песни Russian Woman певица вышла на сцену в объемном костюме, сшитом из лоскутов ткани разных регионов России. Вместе с ней выступили четверо бэк-вокалистов. В качестве фона был представлен коллаж видеозаписей, на которых представлены женщин и девушек разных народов России.

Напомним, "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Манижа выступит в первом полуфинале под номером 3.

Ранее мы сообщали, что Лазарев не верит в победу Манижи на конкурсе "Евровидение-2021".

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest

Теги: евровидение 2021, манижа, репетиция, роттердам
Категории: Новости России, Лента новостей,

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