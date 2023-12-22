В Москве началась генеральная репетиция парада Победы

Репетиция началась с внесения на площадь почетным караулом государственного флага РФ и Знамени Победы.

В Москве на Красной началась генеральная репетиция парада Победы. Об этом сообщает "РИА Новости".

Репетиция началась с внесения на площадь почетным караулом государственного флага РФ и Знамени Победы. Отмечается, что в составе пешей колонны в этом году включены полки, батальоны и роты по видам и родам войск. Всего в главном военном параде примут участие более 9000 человек и свыше 70 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что парад Победы и его репетиция ограничат движение в центре Петербурга 5 и 9 мая.

Видео: Telegram / РИА Новости