Лазарев не верит в победу Манижи на конкурсе "Евровидение-2021"

Он назвал две причины, из-за которых певица проиграет.

Певец Сергей Лазарев не верит в победу Манижи на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021". Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.

Лазарев отметил, что в отборочном этапе не было особо выбора, но при этом считает 28-летнюю певицу талантливой. По его словам, вопрос заключается в том, насколько это соответствует "Евровидению".

Во-первых, она поет на русском. Это серьезный барьер, который помешает многомиллионной европейской аудитории понять, что же она хотела сказать. Баллы определенно будут ниже. Сергей Лазарев, певец

Также Лазарев заявил, что тема сильной женщины уже есть у певицы из Мальты Destiny, которую букмекеры считают главным фаворитом конкурса.

Напомним, "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Певица Манижа представит Россию с композицией Russian Woman.

Ранее мы сообщали, что текст песни Манижи Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award.

Видео: YouTube / FAMETIME TV