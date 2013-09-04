Текст песни Манижи Russian Woman номинировали на премию Eurostory Award

В предыдущие годы этой награды удостоились Украина, Франция и Италия.

Текст песни Манижи Russian Woman, с которой певица будет представлять Россию на "Евровидении-2021", номинировали на премию Eurostory Award. Об этом сообщила пресс-служба организаторов премии.

Эта награда присуждается за лучший текст песни для "Евровидения" текущего года. Победителя определяет народное голосование, а также профессиональное жюри, в состав которого входят более 75 журналистов, издателей, авторов песен и бывших участников конкурса. Ранее премию получали исполнители из Украины (2016), Франции (2017, 2018) и Италии (2019).

В этом году кроме Манижи на Eurostory Award номинировали представителей Болгарии, Италии, Нидерландов и Бельгии.

Международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в этом году с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

Ранее Манижа заявила о праве называть себя русской женщиной.

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest