Манижа заявила о праве называть себя русской женщиной

Артистка рассказала, что из-за содержания песни на нее свалилась волна критики.

Певица Манижа, которая представит Россию на Евровидении-2021, рассказала в интервью The Guardian, почему считает себя русской женщиной.

Артистка рассказала, что из-за содержания песни на нее свалилась волна критики. Из-за этого она даже перестала проверять по утрам свой телефон.

Но у меня есть определенное послание, которое я намерена донести до конца с помощью своей песни. Манижа, певица

Что касается текста песни, то он написан с юмором и отражает некоторые стереотипы из жизни русской женщины, отметила исполнительница. Также Манижа отметила, что не просто так называет себя русской, она имеет на это право.

Манижа Сангин – российская певица родом из Таджикистана.

Ранее опрос показал, что половина россиян равнодушно отнеслась к тому, что Манижа поедет на "Евровидение".

Фото: Instagram / @manizha