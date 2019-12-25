Половина россиян равнодушно отнеслась к тому, что Манижа поедет на "Евровидение"

Лучше всего к участию певицы в конкурсе отнеслись люди в возрасте от 18 до 24 лет.

50% опрошенных россиян безразлично отнеслись к тому, что РФ на "Евровидении" будет представлять Манижа. Еще 18% негативно отнеслись к этому, 13% - скорее положительно. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Лучше всего к участию певицы в конкурсе отнеслись люди в возрасте от 18 до 24 лет. Среди тех, кто отрицательно отнесся к поездке Манижи на "Евровидение", 55% сказали, что им не нравится творчество певицы. Еще 27% ответили, что "Россию должны представлять русские". Среди тех, кто поддержал артистку, 34% заявили, что она хорошо поет.

Ранее Сергей Соседов раскритиковал манеру пения певицы Манижи. Он заявил, что она не поет, а "орет, как на базаре".

Фото: Instagram / manizha