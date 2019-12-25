Манижа назвала своих главных конкурентов на "Евровидении-2021"

Певица выступит в первом полуфинале 18 мая.

Певица Манижа, которая будет представлять Россию на "Евровидении-2021", назвала своих главных конкурентов на конкурсе. В эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале она заявила, что конкуренция в этом году будет очень большая. Однако больше всех ей нравятся исполнители из Литвы, Швеции, Украины и Молдовы.

"В этом году очень много сильных ребят, они два года ждали, когда наступит "Евровидение", - отметила Манижа.

Кроме того, певица осталась в восторге от того, как Голландия подошла к вопросу организации. Все участники чувствуют себя в безопасности, поскольку все носят маски и каждые два дня сдают тест на коронавирус.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Манижа выступит в первом полуфинале 18 мая под номером "3". Она споет песню "Русская женщина".

Ранее Манижа объяснила успех своей песни Russian Woman в Европе.

Фото: Instagram / manizha