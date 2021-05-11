Звезды шоу "Маска" Юсиф Эйвазов и Кирилл Туриченко вместе выступят в Москве

Артисты подружились в рамках проекта, и теперь дадут совместный концерт.

Оперный певец Юсиф Эйвазов и артист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко анонсировали в Instagram совместный концерт. Детали шоу пока не раскрываются. Выступление состоится осенью текущего года в Москве.

Крепкая дружба между артистами завязалась во время участия в шоу "Маска". Эйвазов выступал в проекте в образе Ламы, Туриченко – Носорога. Они тайно болели друг за друга. Теперь же они решили порадовать своих поклонников новым совместным проектом.

"Пожелайте удачи и будьте с нами! Лама и Носорог вас не разочаруют", - заявили артисты на видео.

Ранее ведущий Вячеслав Макаров обратился с трогательной речью к поклонникам шоу "Маска".

Видео: Instagram / kirillturichenko