Звезды шоу "Маска" Юсиф Эйвазов и Кирилл Туриченко вместе выступят в Москве

Оперный певец Юсиф Эйвазов и артист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко анонсировали в Instagram совместный концерт. Детали шоу пока не раскрываются. Выступление состоится осенью текущего года в Москве.
Крепкая дружба между артистами завязалась во время участия в шоу "Маска". Эйвазов выступал в проекте в образе Ламы, Туриченко – Носорога. Они тайно болели друг за друга. Теперь же они решили порадовать своих поклонников новым совместным проектом.
"Пожелайте удачи и будьте с нами! Лама и Носорог вас не разочаруют", - заявили артисты на видео.
Ранее ведущий Вячеслав Макаров обратился с трогательной речью к поклонникам шоу "Маска".
Видео: Instagram / kirillturichenko
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