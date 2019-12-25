Ведущий Вячеслав Макаров обратился с трогательной речью к поклонникам шоу "Маска"

Победителем второго сезона стал исполнитель Jony, который выступал в образе Крокодила.

На телеканале НТВ завершился второй сезон одного из самых рейтинговых шоу страны "Маска". Финальный выпуск показали 2 мая. Спустя неделю после завершения проекта к поклонникам с трогательной речью обратился ведущий Вячеслав Макаров.

В своем Instagram он поблагодарил всех зрителей второго сезона "Маски" за то, что они были неравнодушны к проекту и судьбам участников. Ведущий заявил, что новый сезон подарил ему новых друзей.

Победителем второго сезона "Маски" стал молодой исполнитель Jony, который выступал в образе Крокодила. Вместе с ним за победу боролись Заяц (Тимур Батрутдинов), Змея (Юля Паршута) и Лама (Юсиф Эйвазов).

Ранее участник шоу "Маска" Кирилл Туриченко рассказал о штрафе за разглашение.

Фото: Instagram / vyacheslav_star