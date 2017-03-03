Участник шоу "Маска" Кирилл Туриченко рассказал о штрафе за разглашение

Артист признался, что ему было крайне сложно скрывать тайну о своем участии в проекте.

Артист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко, который выступал в образе Носорога в шоу "Маска" на НТВ, рассказал о штрафе за разглашение. В интервью Teleprogramma.pro артист признался, что ему было крайне сложно скрывать тайну о своем участии в проекте.

Туриченко рассказал, что его приглашали принять участие в первом сезоне шоу, но у него не получилось. Во втором он прошел кастинг, приехал на прослушивание и исполнил несколько песен, после чего ему предложили выбрать костюм. Он выбирал между Кузнечиком, Ламой, Кенгуру и Носорогом, в итоге остановился на последнем.

Туриченко заявил, что скрывал информацию о своем участии ото всех, кроме мамы. Некоторые из его знакомых обиделись на того, что он не сказал правду. На прямые вопросы о том, участвует ли он в "Маске", Туриченко отвечал "нет". В Instagram артист выставлял ранее сохраненные видео.

В случае разглашения информации всех участников проекта ждет огромный штраф. Он составляет примерно 10 млн рублей. Участники сами не знают, кто под какой маской скрывается.

Ранее Регина Тодоренко рассекретила имя одного из участников шоу "Маска".

Фото: Instagram / kirillturichenko