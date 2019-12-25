Певец Кирилл Туриченко в образе Носорога со слезами покинул "Маску" на НТВ

В воскресенье, 18 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел десятый выпуск шоу "Маска". В этот раз жюри решили раскрыть личность участника, выступавшего в костюме Носорога.
Тимур Родригез предположил, что под маской скрывается солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко. Коллегу поддержали другие члены жюри Регина Тодоренко, Филипп Киркоров, Валерия и Александр Ревва. Как оказалось, судьи были правы.
После снятия маски на глазах Туриченко выступили слезы. Он заявил, что был счастлив принять участие в этом проекте.
"У меня появился шанс выступить и проявить себя. Мне это очень дорого, мне этого очень не хватало. Безумно благодарен за слова, которые вы сказали. Это фантастика, это дорогого стоит", - отметил певец.
В свою очередь Киркоров заявил, что Туриченко слишком ярок, чтобы остаться неузнанным. Артист поблагодарил участника "Маски" за артистизм и слезы искренности, которые "в наше циничное время стали большой редкостью".
Ранее Регина Тодоренко рассекретила имя одного из участников шоу "Маска".
Фото: Instagram / kirillturichenko
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