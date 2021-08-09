Певица МакSим выступила в костюме Мышки в шоу "Маска"

Артистка стала гостьей проекта всего лишь на один выпуск.

Певица МакSим (Марина Максимова) приняла участие в съемках нового эпизода шоу "Маска". Она выступала в шоу в костюме Мышки.

Артистка стала гостьей проекта всего лишь на один выпуск. Члены жюри должны были сразу отгадать, кто скрывается под маской. В итоге никто не дал правильный ответ.

После того, как МакSим сняла маску, Филипп Киркоров отмети смелость певицы, решившейся выйти на сцену почти через год после тяжелой болезни.

Из третьего сезона "Маски" уже выбыли восемь постоянных участников. В прошлом выпуске проект покинула певица Ирина Понаровская, выступавшая в костюме Пончика.

Фото: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / @maksimartist