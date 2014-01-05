  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:20
103
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

МакSим призналась, что лечится от алкогольной зависимости

0 0

Артистка призналась, что для нее стало огромным шагом приехать в реабилитационный центр по доброй воле и рассказать об этом публично.

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) впервые рассказала об алкогольной зависимости. Об этом она сообщила на своей странице в одной из соцсетей.

Артистка рассказала, что слишком рано начала гастролировать после своей тяжелой болезни, и чтобы придать себе сил, она употребляла алкоголь.

Перед выходом на сцену я была под капельницей и решила, что если выпью алкоголь, то отработаю, как машина. Не получилось.

МакSим

Артистка отметила, что жалеет не о многомиллионных неустойках, а о том, что подвела своих коллег и зрителей. Певица рассказала, что в итоге она призналась себе, а теперь и всем окружающим, что это уже была зависимость. Поэтому она приняла решение лечь в клинику.

Артистка призналась, что для нее стало огромным шагом приехать в реабилитационный центр по доброй воле и рассказать об этом публично. Также она отметила, что её поддерживают коллеги и родные.

В 2021 году российский исполнитель Дима Билан признался в алкогольной зависимости. О недуге артист рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак. Он сообщил, что обращался к специалистам, и те выявили у него третью стадию алкоголизма. Злоупотребления спиртными напитками случаются у Билана примерно раз в два месяца. Чаще всего это происходит, когда он находится в одиночестве.

Видео:  Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)/ @maksimartist

Теги: алкоголизм, макsим, певица
Категории: Лента новостей, Новости шоу-бизнеса России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии