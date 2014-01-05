МакSим призналась, что лечится от алкогольной зависимости

Артистка призналась, что для нее стало огромным шагом приехать в реабилитационный центр по доброй воле и рассказать об этом публично.

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) впервые рассказала об алкогольной зависимости. Об этом она сообщила на своей странице в одной из соцсетей.

Артистка рассказала, что слишком рано начала гастролировать после своей тяжелой болезни, и чтобы придать себе сил, она употребляла алкоголь.

Перед выходом на сцену я была под капельницей и решила, что если выпью алкоголь, то отработаю, как машина. Не получилось. МакSим

Артистка отметила, что жалеет не о многомиллионных неустойках, а о том, что подвела своих коллег и зрителей. Певица рассказала, что в итоге она призналась себе, а теперь и всем окружающим, что это уже была зависимость. Поэтому она приняла решение лечь в клинику.

Артистка призналась, что для нее стало огромным шагом приехать в реабилитационный центр по доброй воле и рассказать об этом публично. Также она отметила, что её поддерживают коллеги и родные.

В 2021 году российский исполнитель Дима Билан признался в алкогольной зависимости. О недуге артист рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак. Он сообщил, что обращался к специалистам, и те выявили у него третью стадию алкоголизма. Злоупотребления спиртными напитками случаются у Билана примерно раз в два месяца. Чаще всего это происходит, когда он находится в одиночестве.

Видео: Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)/ @maksimartist