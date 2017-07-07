Певица МакSим после выхода из искусственной комы заново учится ходить

Певица сильно похудела.

Российская певица МакSим после выхода из искусственной комы начнет заново учиться ходить. Информация об этом появилась в телеграм-канале издания Baza.

На видео заметно, что МакSим, которая очень сильно похудела, еле спускается по лестнице. Отмечается, что сейчас певица вести чуть более 30 килограммов. По той причине, что она потеряла мышечную массу, ей сложно передвигаться.

По предписаниям врачей ей пока нужно воздержаться от физической нагрузки, нельзя петь. Сколько займет восстановление — сказать невозможно, — сказали представители МакSим.

Напомним, что 3 августа стало известно о том, что артистку вывели из искусственной медикаментозной комы, в которой она находилась около полутора месяцев.

Видео: Telegram/Baza