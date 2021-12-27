У Димы Билана диагностировали третью стадию алкоголизма

Артист заявил, что злоупотребления алкоголем случаются у него примерно раз в два месяца.

Российский исполнитель Дима Билан признался в алкогольной зависимости. О недуге артист рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак, которое опубликовано на ее Youtube-канале.

По словам Билана, эта проблема появилась около четырех лет назад. Он сообщил, что обращался к специалистам, и те выявили у певца третью стадию алкоголизма. Злоупотребления спиртными напитками случаются у Билана примерно раз в два месяца. Чаще всего это происходит, когда он находится в одиночестве.

Я своего врага знаю в лицо. <…> Я, если напиваюсь, то реально от радости. Вот я записал какой-то трек, и я коснулся небес. Я понимаю, что мы с музыкантами достучались до небес. И я такой: "О, классно, надо отметить. Дима Билан, российский исполнитель

По мнению артиста, в России нет таких семей, в которых ни у кого бы не было проблем с алкоголем. Он считает, что даже "вся Европа пьет так".

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Видео: Youtube / Осторожно: Собчак