В Петербурге назвали количество детей, страдающих от алкогольной зависимости
Сегодня, 14:22
Врачи отмечают, что у несовершеннолетних зависимость формируется быстрее, чем у взрослых.

В Петербурге названо количество несовершеннолетних, которые наблюдаются у психиатра-нарколога в связи с алкогольной зависимостью. Об этом пишет 23 сентября Neva.Today, ссылаясь на городской комитет по здравоохранению. 

К 1 сентября в Северной столице от алкоголизма страдает один подросток, такое же число было и в прошлом году. А в 2023 году на контроле у врача находились двое детей. 

Врачи отмечают, что у несовершеннолетних зависимость формируется быстрее, чем у взрослых. Детям для развития болезни нужно 2-3 года, совершеннолетним – от 5 лет. Этанол губительнее влияет на молодой организм: он разрушает клетки головного мозга. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: алкоголизм, дети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

