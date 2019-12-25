В Петербурге назвали количество детей, страдающих от алкогольной зависимости

Врачи отмечают, что у несовершеннолетних зависимость формируется быстрее, чем у взрослых.

В Петербурге названо количество несовершеннолетних, которые наблюдаются у психиатра-нарколога в связи с алкогольной зависимостью. Об этом пишет 23 сентября Neva.Today, ссылаясь на городской комитет по здравоохранению.

К 1 сентября в Северной столице от алкоголизма страдает один подросток, такое же число было и в прошлом году. А в 2023 году на контроле у врача находились двое детей.

Врачи отмечают, что у несовершеннолетних зависимость формируется быстрее, чем у взрослых. Детям для развития болезни нужно 2-3 года, совершеннолетним – от 5 лет. Этанол губительнее влияет на молодой организм: он разрушает клетки головного мозга.

