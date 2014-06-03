Комитет по образованию Петербурга подтвердил закрытие 22 школьных классов и двух групп в детсадах на карантин

В пресс-службе комитета по образованию Петербурга Piter.TV подтвердили, что более 20 школьных классов и две группы в детских садах закрылись на карантин. Соответствующая информация появилась в городских СМИ 23 сентября.
В Петербурге приостановлен учебный процесс в 22 классах и двух группах в связи с COVID-19, ОРВИ и гриппом.
Пресс-служба комитета по образованию Петербурга
В целом заболеваемость по городу неделю назад увеличилась на 86,3%. Против гриппа и ОРВИ привились 584 тыс. человек (204 тыс. детей).
В Северной столице продолжается активная прививочная кампания. Ранее мы собрали самые распространенные мифы о вакцинации и попросили прокомментировать их семейного врача медицинской сети Lahta Clinic Елену Шиманьски.
Фото: Piter.TV
