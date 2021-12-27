Актеры, работавшие с Сергеем Бодровым, рассказали, почему всегда будут помнить его

Сегодня Сергею Бодрову могло исполниться 50 лет.

27 декабря в 1971 году в Москве родился Сергей Бодров-младший. Сегодня он мог бы отпраздновать свой 50-й день рождения. Жизнь актера и режиссера трагически оборвалась на съемках фильма "Связной" в Кармандонском ущелье Северной Осетии. С вершины горы сошел ледник Колка, погибла съемочная группа. "Петербургский дневник" поговорил с актерами, которым удалось поработать с Сергеем Бодровым.

Актриса Светлана Письмиченко (играла в "Брате" – прим. ред.) рассказала, что у Бодрова была другая энергетика и харизма, поскольку он не был артистом.

Витя Сухоруков его все время поучал, говорил, как ему нужно играть, а Сережа всё впитывал. Это ведь было только начало его актерской карьеры, мы только потом узнали, каким он был, а здесь совершенно открытый для диалога, для партнерства человек, очень много кушал во время обеденного перерыва – был большой во всех отношениях человек. поделилась воспоминаниями актриса

По словам Дарьи Юргенс, которая сыграла в "Брате-2", Бодров стал братом для всех, был очень хорошим другом, умел найти нужные слова и поддержать.

Несмотря на отсутствие опыта, в 1996 году Сергей Бодров стал ведущим телепрограммы "Взгляд" и быстро покорил аудиторию своим искренним интересом, обаянием и человечностью.

Бодров-младший не собирался становится актером: он защитил диссертацию по живописи эпохи Возрождения, получил степень кандидата наук. Первую эпизодическую роль актер получил в фильме отца "Свобода – это рай", а первую главную – в "Кавказском пленнике". Слава к Сергею Бодрову пришла после выхода двух фильмов "Брат".

Фото: Piter.tv