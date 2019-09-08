Кинокартина стала частью русской культуры и разлетелась на цитаты.

В воскресенье, 7 июня, культовому фильму "Брат 2" исполнилось 20 лет. Кинокартина стала частью русской культуры, а слова главных героев разлетелись на цитаты. К слову, в разных социальных сетях вот-вот да наткнешься на фразочки "Водочки нам принеси…" или "Тормозить ногами надо, а не головой!".

Главную роль в ленте сыграл Сергей Бодров, став всеобщим любимцев у россиян. В российском прокате "Брат 2" Алексея Балабанова обошел "Звездные войны", собрав более 1 млн долларов.

Для Санкт-Петербурга "Брат 2" играет важную роль. Сегодня в городе ведутся экскурсии по местам съемок, фасады местных зданий украшают граффити с кадрами и цитатами из фильма.

Участвуя в программе на телевидении, Данила Багров встречает своих друзей из Чечни. Одного из них внезапно убивают. Данила знает, что у его друга были неприятности из-за брата-хоккеиста, который живет в Америке. Главный герой хочет во всем разобраться и отправляется в Америку, для компании взяв своего брата. Теперь его фотография ходит по рукам русской и американской мафии. Новоявленные "Аль Капоне" понимают, что нарвались на профессионала.

Ранее мы писали, что фильм "Прислуга" стал лидером Netflix на фоне протестов в США.

Видео: YouTube / Danila Fatin