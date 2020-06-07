Однако многие американцы протестуют против киноленты и призывают не смотреть её из-за "белого спасителя".

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что фильм "Прислуга" стал лидером Netflix на фоне протестов в США. Однако многие пользователи не оценили соответствующий жест стримингового сервиса.

Многие американцы протестуют против киноленты и призывают не смотреть её из-за "белого спасителя".

"Прислуга" — фильм с тропом "белый спаситель" о белых и чернокожих женщинах, где последних используют в качестве трамплина для развития белых героев пишет пользователь в Twitter

По сюжету Скитер только-только закончила университет и возвращается домой, в городок Джексон. Девушка мечтает стать писательницей. В итоге она знакомится с афроамериканками, которые работают прислугами у богатых американок. Скитер записывает истории, которые произошли с прислугами. В фильме раскрывают аспекты расовой неприязни.

Напомним, что ранее в США начались протесты после того, как при задержании полицейские убили афроамериканца.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер нового фильма о Бэнкси.

Видео:Киноклипы Хранилище/YouTube