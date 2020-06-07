Релиз фильма Элио Эспаньи предположительно состоится в августе 2020 года.

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что в сети появился трейлер нового фильма о Бэнкси. Ролик опубликован на YouTube-канале Pioner Cinema.

В документальном фильме расскажут об одном из самых скандальных персон стрит-арта, художнике Бэнкси. Его лично до сих пор остается загадкой. Режиссером выступил Элио Эспанья.

Планируется, что кинолента выйдет в августе 2020 года.

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Видео:Beat Film Festival