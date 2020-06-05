Во флешмобе уже приняли участие артисты Дима Билан, Аида Гарифуллина, Леонид Агутин, Пелагея и Антон Севидов.

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что музыканты группы "Би-2" запустили флешмоб для выхода из карантина. Ролик появился на YouTube-канале группы.

Пользователям предлагается исполнить отрывок из последней песни "Би-2" под названием "Депрессия". Свои ролики предлагается выкладывать под хештегом #ВыйдемИзДома.

В челлендже уже приняли участие артисты Дима Билан, Аида Гарифуллина, Леонид Агутин, Пелагея и Антон Севидов.

Ранее мы сообщали о том, что оператор "Дюны" заявил, что то каждая её часть будет самостоятельным фильмом.

Видео:Би-2/YouTube