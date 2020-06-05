"Дюна" рассказывает историю будущего, в котором люди расселились по разным планетам.

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что оператор "Дюны" заявил, что то каждая её часть будет самостоятельным фильмом. Об этом он заявил в интервью Collider.

Дени Вильнева Грег Фрейзер отметил, что следующий фильм "Дюны" будет кардинально отличаться от предыдущих работ.

Это законченная история в себе, которой есть куда двигаться Дени Вильнева Грег Фрейзер

Также Фрейзер уверен, что в визуальном плане кинолента также будет отличаться от "Мандалореца", над которым он работал ранее.

Ожидается, что фильм выйдет в двух частях. Релиз первой запланирован на 17 декабря 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что Дени Вильнёв год работал над дизайном песчаных червей в новой "Дюне".

Фото:Collider Interviews/YouTube