Дени Вильнёв год работал над дизайном песчаных червей в новой "Дюне"

Постановщик старался не упустить ни одной мелочи.

Постановщик новой версии фильма "Дюна" Дени Вильнёв ("Бегущий по лезвию 2049") в одном из недавних интервью рассказал о процессе создания песчаных червей на планете Арракис, которых называют Шаи-Хулуд. По словам Вильнёва, на их создание у авторов проекта ушел год. В частности, нужно было выбрать правильную форму, которая подходила бы вымышленному миру и его истории.

Создатели песчаных червей старались не упустить ни одной мелочи – от текстуры кожи и метода открытия пасти до процесса потребления своей еды в песках. По сюжету благодаря Шаи-Хулуд на планете Арракис появился "спайс" (или пряность). Это самое важное вещество во всей Вселенной, благодаря которому корабли могут совершать межзвездные полеты.

Ожидается, что фильм выйдет в двух частях. Релиз первой запланирован на 17 декабря 2020 года.

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Фото: Instagram / dunemovie

Видео: YouTube / Smasher