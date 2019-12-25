Илон Маск призвал фолловеров "принять красную таблетку"

Эти слова произносит Морфеус в "Матрице", предлагая Нео узнать всю правду или вернуться к прежней жизни.

Известный своими таинственными посланиями Илон Маск опубликовал в Twitter новый пост, в котором предложил своим подписчикам "принять красную таблетку".

Все 34 млн фолловеров Маска сразу же стали гадать, что значит это предложение. Преданные фанаты мирового кинематографа знают, что эта фраза звучала в фильме "Матрица", когда Морфеус предложил Нео узнать всю правду или вернуться к прежней жизни.

"Примешь синюю таблетку, и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку — войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Помни, я лишь предлагаю узнать правду, больше ничего", - сказал Морфеус Нео.

Некоторые поклонники Илона Маска вспомнили, как глава SpaceX говорил о том, что все человечество живет в компьютерной симуляции и не знает об этом – прямо как Нео в "Матрице".

Однако ситуация может оказаться куда более прозаична. В США выражение "принять красную таблетку" используется в качестве синонима поддержки Республиканской партии, официальный цвет которой красный (у демократов синий). Несмотря на то, что Маск утверждал, что придерживается умеренных политических взглядов, из-за пандемии коронавируса он мог изменить свое мнение.

На призыв Маска ответили многие американские общественные деятели. Например, дочь Дональда Трампа Иванка написала: "Уже принято!". В свою очередь режиссеру "Матрицы" Лили Вачовски не понравилось, что ее фильм оказался втянут в политические интриги.

Ранее мы писали, что Илон Маск поможет Тому Крузу снять кино в космосе.

Фото: Википедия