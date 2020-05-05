Том Круз и Илон Маск снимут фильм в космосе

Эта картина станет первой в истории, работа над которой будет проходить за пределами Земли.

Американский актер Том Круз совместно с генеральным директором компании SpaceX Илоном Маском собирается снять научно-фантастический фильм в космосе. Эта картина станет первой в истории, работа над которой будет проходить за пределами Земли. Авторам проекта будет помогать NASA, которая имеет большой опыт в создании документальных фильмов, снятых в космосе.

В новом фильме Том Круз исполнит главную роль. Картина обещает быть весьма необычной. Название ленты, как и дата выхода и детали проекта, пока не раскрываются. Будет ли снят фильм полностью в космосе или частично на Земле, тоже пока неизвестно.

Стоит отметить, что Том Круз давно практикует экстремальные методы съемок. Ради роли он прыгал с парашютом 106 раз, забирался на самое высокое здание в мире и задерживал дыхание под водой на 6 минут. На съемках шестой части "Миссии" актер сломал колено, прыгая с одного здания на другое.

Напомним, ближайший проект Круза пострадал из-за пандемии коронавируса. Релиз фильма "Топ Ган: Мэверик", являющийся сиквелом картины "Лучший стрелок" 1986 года выпуска, перенесли на полгода. Теперь зрители увидят картину не в июле, а в декабре 2020 года.

Видео: Youtube/Paramount Pictures Россия