Релиз фильма "Топ Ган: Мэверик" отложен из-за коронавируса

Премьера должна была состояться 24 июня.

Американская киностудия Paramount Pictures изменила прокатный график фильма "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом в главной роли. Из-за пандемии коронавируса релиз было решено отложить. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Премьера фильма должна была состояться 24 июня 2020 года, однако теперь зрители увидят картину только в декабре.

Пит "Мэверик" Митчелл более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ. Это бесстрашный летчик-испытатель, который без труда расширяет границы возможного и старательно избегает повышения в звании, которое заставило бы его приземлиться навсегда.

Приступив к подготовке отряда выпускников для специальной миссии, Мэверик сталкивается с сыном покойного друга, лейтенантом Брэдли Брэдшоу. Впереди – неопределенность, за спиной – призраки прошлого. Мэверик вынужден подавить свои глубинные страхи, которые грозят ожить на миссии, требующей исключительной самоотверженности.

Фильм "Топ Ган: Мэверик" является сиквелом картины "Лучший стрелок" 1986 года выпуска. Кроме Тома Круза роли исполнили Дженнифер Коннелли, Майлз Теллер, Глен Пауэлл и другие.

Ранее мы писали, что премьерный показ фильма "Спутник" состоится онлайн.

Видео: YouTube / Paramount Pictures Россия