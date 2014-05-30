Вышел финальный трейлер фильма "Бегущий человек"

Мировая премьера состоится 14 ноября.

Студия Paramount Pictures представила финальный трейлер фильма "Бегущий человек". Режиссером и соавтором сценария проекта выступил Эдгар Райт.

Сюжет основан на антиутопическом романе Стивена Кинга. События разворачиваются в недалеком будущем в США, где власть и телевидение превратили насилие в развлечение. Отчаянно нуждающийся в деньгах Бенджамин Ричардс соглашается участвовать в смертельном реалити-шоу, где выживает лишь один человек.

В главных ролях сыграли Глен Пауэлл, Джош Бролин, Майкл Сера, Эмилия Джонс и другие. Мировая премьера состоится 14 ноября.

Видео: YouTube / Paramount Pictures