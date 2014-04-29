  1. Главная
Сегодня, 7:33
Вышел новый трейлер фильма "Бегущий человек"

Мировая премьера состоится 14 ноября.

Студия Paramount Pictures представила новый трейлер фильма "Бегущий человек". Режиссером и соавтором сценария проекта выступил Эдгар Райт.

Сюжет основан на антиутопическом романе Стивена Кинга. События разворачиваются в недалеком будущем в США, где власть и телевидение превратили насилие в развлечение. Отчаянно нуждающийся в деньгах Бенджамин Ричардс соглашается участвовать в смертельном реалити-шоу, где выживает лишь один человек.

В главных ролях сыграли Глен Пауэлл, Джош Бролин, Майкл Сера, Эмилия Джонс и другие. Мировая премьера состоится 14 ноября.

Ранее Netflix представил трейлер мини-сериала "Смерть от молнии". Видео: YouTube / Paramount Pictures
