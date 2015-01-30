Мировая премьера состоится 6 ноября.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер мини-сериала "Смерть от молнии". Шоураннером проекта выступил Майк Маковски.

В центре сюжета окажутся выборы президента США 1880 года. Нового американского лидера Джеймса Гарфилда через несколько месяцев после вступления в должность убивает проповедник Шарль Гито. Убийца утвержал, что именно он привел Гарфилда к победе на выборах, и требовал за это пост консула.

В главных ролях сыграли Мэттью Макфедиен, Майкл Шеннон, Ник Офферман и другие. Мировая премьера состоится 6 ноября.

Видео: YouTube / Netflix