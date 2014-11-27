Мировая премьера состоится 27 января 2026 года.

Киностудия Marvel представила трейлер сериала "Чудо-человек". Шоураннером проекта выступил Эндрю Гест.

Сюжет расскажет историю голливудского актера Саймона Уильямса, известного под псевдонимом Чудо-человек. Он получил необычные способности из-за ионного облучения. Герою предстоит балансировать между супергеройской жизнью и работой в киноиндустрии.

В главных ролях сыграли Яхья Абдул-Матин II, Бен Кингсли и Лорен Глэйзер. Мировая премьера состоится 27 января 2026 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Милосердие" Тимура Бекмамбетова.

Видео: YouTube / Marvel Entertainment