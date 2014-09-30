Вышел трейлер фильма "Милосердие" Тимура Бекмамбетова

Мировая премьера состоится 23 января 2026 года.

Компания Amazon представила трейлер фильма "Милосердие". Режиссером картины выступил Тимур Бекмамбетов.

События фильма развернутся в недалеком будущем. В центре истории окажется детектив, которого обвиняют в жестоком преступлении и заставляют доказать свою невиновность. Если герой не успеет это сделать за 90 минут, искусственный интеллект вынесет максимально суровый вердикт.

В главных ролях сыграли Крис Пратт, Ребекка Фергюсон и Кали Реис. Мировая премьера состоится 23 января 2026 года.

