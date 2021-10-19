Вышел трейлер сериала "Из многих"

Мировая премьера состоится 7 ноября.

Стриминговый сервис Apple TV представил трейлер сериала "Из многих". Шоураннером проекта выступил Винс Гиллиган, создатель "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу".

Сюжет расскажет историю писательницы, которая пишет исторические любовные романы. Во время пресс-тура героиня узнает, что все население планеты поразил некий вирус счастья. Люди стала радостными, кроме самой писательницы.

В главной роли сыграла Рэй Сихорн. Мировая премьера состоится 7 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер драмы "Нюрнберг".

Видео: YouTube / Apple TV