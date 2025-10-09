Вышел трейлер драмы "Нюрнберг"

Мировая премьера состоится 7 ноября.

Компания Sony Pictures представила тизер драматического фильма "Нюрнберг". Режиссером картины выступил Джеймс Вандербилт.

Сюжет фильма расскажет о событиях Нюрнбергского процесса, который происходил с 1945-го по 1949 года. В центре сюжета окажется американский психиатр Дуглас Келли, которому предстоит понять, могут ли заключенные нацисты предстать перед судом за свои преступления. Он заводит тесную дружбу Германом Герингом, который считался правой рукой Адольфа Гитлера.

В главных ролях сыграли Рассел Кроу, Рами Малек, Майкл Шеннон и другие. Мировая премьера состоится 7 ноября.

Видео: YouTube / Sony Pictures Classics