Вышел трейлер фильма "Умри, моя любовь"

Кинокомпания Mubi представила трейлер фильма "Умри, моя любовь". Режиссером картины выступила Линн Рэмси.

Сюжет фильма основан на одноименной книге Арианы Харвич. В нем расскажут историю возлюбленных Грейс и Джексона. Пара переезжает в сельскую местность в глубинке США с целью начать жизнь заново. Но после рождения ребенка отношения пары стремительно ухудшаются, а Грейс сталкивается с тяжелым эмоциональным кризисом.

В главных ролях сыграли Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон. Мировая премьера состоится 7 ноября.

Видео: YouTube / Mubi