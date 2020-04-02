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Премьерный показ фильма "Спутник" состоится онлайн

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Картина будет доступна для просмотра на трех платформах с 23 апреля.

Фантастический триллер "Спутник" режиссера Егора Абраменко станет первым российским полнометражным фильмом, премьера которого состоится на онлайн-платформах. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса, которая сделала невозможным показ картины в кинотеатрах. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

Фильм "Спутник" появится на трех онлайн-платформах 23 апреля. Триллер можно будет посмотреть на видеосервисе Wink и в онлайн-кинотеатрах ivi и more.tv.

Премьера фильма также должна была состояться на ежегодном кинофестивале Tribeca Film Festival в Нью-Йорке. Однако из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции мероприятие отложили на неопределенный срок.

Действие картины разворачивается в 1983 году в СССР. После мистической катастрофы на Землю из космоса возвращается советский спускаемый аппарат. На борту выжил лишь один из двух космонавтов. Он оказывается зараженным инопланетной формой жизни.

В главных ролях: Оксана Акиньшина, Петр Федоров и Федор Бондарчук. Бондарчук также стал продюсером картины.

Ранее мы писали, что вышел тизер второй части "Поезда в Пусан".

Видео: YouTube / SonyPicturesRU

Теги: коронавирус, оксана акиньшина, онлайн, триллер спутник
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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