Вышел тизер второй части "Поезда в Пусан"

Новый проект получил название "Полуостров".

В сети появился тизер-трейлер продолжения хоррора "Поезда в Пусан" южнокорейского режиссера Ён Сан Хо. Новый проект получил название "Полуостров".

В центре сюжета оказался бывший солдат по имени Чжон Сок, который выжил в зомби- апокалипсисе. Спустя 4 года после катастрофы он вынужден вернуться в зону заражения. Там ему удается найти людей, которые все эти годы спасались от оживших мертвецов.

Главные роли в фильме "Поезд в Пусан 2: Полуостров" сыграли Ли Джон Хён, Кан Дон Вон и Ли Рэ. Премьера запланирована на 6 августа этого года.

Ранее Netflix закрыл сериал "Вампирские войны" с Йеном Сомерхолдером.

Видео: YouTube / IGN