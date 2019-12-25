"Нас других не будет": оптимистичный фильм о Сергее Бодрове-младшем

В российский прокат вышел документальный фильм режиссёра, телеведущего и публициста Петра Шепотинника и кинокомпании 1-2-3 Production​​​​​​​ о Сергее Бодрове-младшем "Нас других не будет".

Телеведущий и публицист Петр Шепотинник и кинокомпания 1-2-3 Production выпустили документальный фильм о Сергее Бодрове-младшем "Нас других не будет". За основу фильма взяты архивные кадры, где актер размышляет об отношениях со своим героем Данилой Багровым и спорит с режиссером Алексеем Балабановым. Именно этот фильм в сентябре открыл 32-й "Кинотавр".

В фильме также представлены интервью с близким кругом Бодрова и Балабанова - режиссёром Сергеем Сельяновым, художницей по костюмам Надеждой Васильевой, оператором Сергеем Астаховым и музыкантом Вячеславом Бутусовым. Петербургская премьера картины состоялась на киностудии "Ленфильм" накануне.

Piter.TV пообщался с Петром Шепотинником, креативным продюсером Асей Колодижнер, кинооператором Сергеем Астаховым и музыкантом Вячеславом Бутусовым.

Что было самым сложным в создании этой кинокартины?

Все было сложно! При чем это сложности не технологические, это сложности скорее человеческие. Потому что это люди, которых все знают. Это люди, которых все любят. Для нашего поколения - это просто наши близкие люди, а для близких этих людей это просто люди, никакие не актеры. Валентина Николаевна Бодрова, Сергея Бодрова, Светы его, сыновей, дочерей. Это совсем другая история. А для нынешнего поколения, как мне кажется, фигура Бодрова, естественно, Балабанова тоже становится все более-более мифологической. Потому что вы рядом это время не прожили так, как прожили его мы. И поэтому нам очень важно было сохранить ощущение доверительного разговора. Познакомить их с вами так, как мы сами с ними знакомились. Петр Шепотинник , режиссер фильма "Нас других не будет"

Ценные интервью долгие годы пылились на кассетах VHS.

Стоит отметить, что архивные кадры стали доступны общественности благодаря правильной оцифровке. Ограничиться современными разговорами было бы невозможно. И совершенно случайно я нашел кассету, VHS кассету, почему VHS? Почему я ее записал? У меня было написано – "Бодров". И мы были в такой легкой панике, как ее посмотреть? И потом мы дрожащими руками нашли видеомагнитофон, нет ни у кого сейчас никаких видеомагнитофонов, а если и есть, то они старые и они могут зажевать и все испортить. Но наконец мы нашли и увидели, что это то самое интервью, которое мы взяли 20 лет назад. Мало того, там было интервью и с Лешей (Алексей Балабанов – прим.ред.). И мы поняли, что они, наверное, таким образом захотели с нами пообщаться. И мы стали с ними так общаться через монтаж, через разговоры. Все было для меня заново. Вся обстановка этой картины нас, конечно, очень радует, она повышает нашу ответственность все больше и больше. Потому что надо держать тон, надо выдержать интонацию и надо ни в чем не сфальшивить, не приукрасить и сделать это живым. Получилось – не получилось, мы посмотрим. Петр Шепотинник , режиссер фильма "Нас других не будет"

Если вернуться к фильму "Нас других не будет", почему для саундтрека была выбрана именно фортепианная музыка? Почему не рок-композиции, которые уже ассоциируются с Бодровым после фильмов Балабанова?

Я просто на интуитивном уровне предположил, что есть такая "каверная" академическая музыка. Фортепианный концерт, и который исполнила замечательная пианистка Екатерина. И там есть этот элемент камерности, во-первых. Во-вторых, все эти шумные саундтреки, которые присутствуют в фильмах, которые тогда модны были, они уже в общем уже проявили себя каким-то образом, поскольку мы снимали картину воспоминаний. Плюс ко всему этот мостик перекинут в прошлое и настоящее, мне показалось, что это символично. А главное – по атмосфере и по звучанию. Вячеслав Бутусов, рок-музыкант, лидер и вокалист рок-группы Nautilus Pompilius

Что вы нового открыли для себя о Бодрове и Балабанове, когда создавали фильм?

Этот фильм нельзя воспринимать так, что мы нашли интервью, сделали из них "колбасу" и вот смотрите, что у нас есть! Материал был весь художественно переосмыслен. Когда мы пересматривали интервью, для нас самих появлялись новые смыслы. Мы заново для себя все это открывали. Мне сегодня позвонила одна кинокритик и сказала, что у них были сложные отношения с юным Балабановым, она никогда не была с ним знакома, воспринимала его как другого человека. Когда она посмотрела этот фильм, она позвонила, говорит "я бы очень хотела попросить прощения у Леши Балабанова за то, что я его не понимала". Для нас это был такой очень важный звонок. Потому что, если человек всю жизнь занимается кино и не понимал, кто такой Леша Балабанов, вдруг, после этого фильма что-то про него понял, то мы своей цели достигли. Потому что смысл был в открывании новых смыслов. Для нас самих в первую очередь. Ася Колодижнер, креативный продюсер

Вы помните вашу первую встречу с Сергеем Бодровым? Ваши первые впечатления?

Я вам должен рассказать одну вещь, которая не вошла в этот фильм. И правильно, что не вошла! Мы как-то снимали на "Кинотавре" и прошел слух, что Сережа Бодров...с ним что-то такое случилось. Это был год 1994, наверное. И я беру интервью у Сережи в его квартире на улице Вавилова, а он говорит "слышали на "Кинотавре" про меня ходит слух, что со мной якобы что-то такое случилось". Какая-то мистическая история. Петр Шепотинник , режиссер фильма "Нас других не будет"

Чем важен этот фильм?

Хочу сказать, что фильм, который сделали ребята лежит в правильном направлении. Воспоминания о людях ушедших - они настолько важны для нас. Фильм - это флешка, которую можно поставить и посмотреть концентрат. Есть такое высказывание "люди живут, пока их помнят". Мне, кажется, чтобы отличаться от братьев наших меньших необходимо все время работать над этой памятью. Сергей Астахов, кинооператор

За несколько дней до премьеры фильм "Нас других не будет" заработал на предпродажах около 800 тысяч рублей. Эта сумма является рекордным показателем среди отечественных документальных фильмов.

Материал подготовила Ирина Чалпина при участии Алисы Калегиной, Piter.tv