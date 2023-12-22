В Ленобласти мужчина ударил брата ножом в грудь

Между ними произошла ссора во время распития спиртных напитков.

В Выборгском районе Ленобласти мужчина ударил ножом брата. Об этом стало известно Piter.tv.

Поздней ночью 8 января в экстренные службы поступило сообщение от пострадавшего о том, что в посёлке Селезнево брат ударил его ножом.

Прибывшими полицейскими с ножевым ранением груди обнаружен 47-летний мужчина. Он был госпитализирован в больницу. На месте по подозрению в совершенном преступлении в состоянии алкогольного опьянения задержан 53-летний брат мужчины. Он ударил брата ножом у грудь во время ссоры после распития спиртных напитков.

Возбуждено уголовное дело по ст.111 ч.2 п.з УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее в Тосненском районе женщина ударила своего супруга ножом.

Фото: Piter.TV