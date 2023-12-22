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В Тосненском районе женщина ударила своего супруга ножом
Сегодня, 15:13
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В Тосненском районе женщина ударила своего супруга ножом

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

4 января в поселке Тельмана Тосненского района Ленобласти 47-летняя местная жительница ударила ножом своего 49-летнего супруга после совместного распития алкоголя. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавшего госпитализировали в 33-ю городскую больницу города Колпино, в состоянии средней степени тяжести, с проникающим колото-резанным ранением передней брюшной стенки. Его жену задержали в тот же день по месту жительства, в ее отношении составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: подросток получил удар ножом в грудь на трамвайной остановке в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: жена ударила мужа ножом, поселок тельмана
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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