В поселке Тельмана мужчины отказывались оплачивать доставку суши и угрожали курьеру оружием

Было установлено, что в ходе конфликта мужчины произвели не менее пяти выстрелов в воздух.

В поселке Тельмана Ленобласти двое мужчин отказались оплачивать доставку роллов и суши и угрожали курьеру оружием. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 30 мая в полицию обратилась 20-летняя девушка-курьер. Она сообщила, что в поселке Тельмана двое неизвестных не оплачивают заказ, угрожают оружием.

Было установлено, что в ходе конфликта мужчины произвели не менее пяти выстрелов в воздух из неустановленного предмета, а также повредили а/м ВАЗ 2109. Утром 31 мая по подозрению в совершении данного преступления был задержан 37-летний А. Изъяты травматический пистолет с двумя магазинами, три гильзы. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Также вечером 31 мая пьяные хулиганы стреляли по окну парадной на улице Юрия Гагарина.

Фото: Piter.TV