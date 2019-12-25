Пьяные хулиганы стреляли по окну парадной на улице Юрия Гагарина

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером среды, 31 мая, в полицию поступило сообщение от петербуржца, который сообщил, что на 5 этаже парадной одного из домов по улице Юрия Гагарина двое неизвестных стреляют из пневматического пистолета. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место оперативники задержали 45-летнего и 51-летнего мужчин, которые в ходе распития алкогольных напитков стреляли из травматического пистолета по окну парадной.

В отношении хулиганов составлены протоколы, оружие у них изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV