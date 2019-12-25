В посёлке Тельмана неизвестный ударил ногой в лицо мужчину из-за собаки

Пострадавший получил переломы и открытую черепно-мозговую травму.

В посёлке Тельмана Тосненского района неизвестный ударил ногой в лицо мужчину, гуляющего с собакой. Подробности стали известны Piter.tv.

Вечером 11 ноября на территории посёлка Тельмана неизвестный во время конфликты из-за выгула собаки ударил ногой в лицо 57-летнего мужчину. Пострадавший с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом черепа и челюсти был госпитализирован в больницу.

Приметы неизвестного: на вид 30-35 лет, рост 180 см, одет во все черное.

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Фото: Piter.tv