В посёлке Тельмана неизвестный ударил ногой в лицо мужчину из-за собаки

В посёлке Тельмана Тосненского района неизвестный ударил ногой в лицо мужчину, гуляющего с собакой. Подробности стали известны Piter.tv.
Вечером 11 ноября на территории посёлка Тельмана неизвестный во время конфликты из-за выгула собаки ударил ногой в лицо 57-летнего мужчину. Пострадавший с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом черепа и челюсти был госпитализирован в больницу.
Приметы неизвестного: на вид 30-35 лет, рост 180 см, одет во все черное.
Ранее росгвардейцы задержали петербуржца, который ударил фельдшера скорой помощи.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все