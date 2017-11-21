Росгвардейцы задержали петербуржца, который ударил фельдшера скорой помощи

Во время медицинского осмотра мужчина внезапно стал вести себя агрессивно.

В Петербурге росгвардейцы задержали мужчину, ударившего по голове фельдшера скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Утром 7 ноября сотрудники отдела вневедомственной охраны по Василеостровскому району получили информацию о том, что в автомобиле скорой помощи, находившемся на Биржевой линии, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Было установлено, что медики приехали по данному адресу после сообщения прохожих о том, что на земле около здания лежит мужчина. Во время медицинского осмотра мужчина внезапно стал вести себя агрессивно, а также нанес телесные повреждения фельдшеру.

Росгвардейцы задержали правонарушителя на месте происшествия. Так как ему требовалась медицинская помощь, сотрудники вневедомственной охраны оказали медикам содействие и сопроводили 33-летнего мужчину в карету скорой помощи, после чего госпитализировали в больницу.

Пострадавший медицинский работник, у которого диагностировали ушиб мягких тканей головы, обратился с заявлением в территориальный отдел полиции.

Ранее росгвардейцы задержали петербуржца, из ревности избившего сожительницу и её знакомого.

Фото: Piter.tv