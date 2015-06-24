Росгвардейцы задержали петербуржца, из ревности избившего сожительницу и её знакомого

Задержанного доставили в 76 отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

В центре Петербурга наряд Росгвардии задержал мужчину, из ревности избившего сожительницу и её знакомого. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Росгвардейцы во время патрулирования увидели, что около одного из домов на Тележной улице происходит драка. На месте был задержан 31-летний петербуржец, который избил свою 30-летнюю сожительницу и её 42-летнего знакомого. Пострадавшим потребовалась помощь медиков.

По предварительной информации, подозреваемый пришел встретить после работы свою девушку. Однако на работе он застал её с другим мужчиной, после чего на почве ревности избил их. Задержанного доставили в 76 отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

В сентябре суд Петербурга дал 7 лет особого режима за убийство из ревности.

Фото: Piter.tv