Суд Петербурга дал 7 лет особого режима за убийство из ревности

Вынесен приговор по делу об убийстве из ревности. Суд назначил ему наказание в колонии особого режима.

Прокуратура Колпинского района поддержала государственное обвинение по уголовном делу в отношении мужчины. Он признан судом виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в декабре прошлого года мужчина находился в нетрезвым виде в квартире в Колпино. В итоге между ним и еще одним мужчиной началась драка из-за женщины. Обвиняемый ударил его не менее 27 раза и еще 5 раз ножом.

В результате жестокого нападения мужчина умер. На следующий день обвиняемый подошел к брату погибшего и сообщил об его кончине. Со слов брата, подсудимый попросил его сразу не обращаться в полицию, чтобы он мог попрощаться с родными.

Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы особого режима.

Ранее сообщалось, что внук до смерти забил своего деда в квартире на Староорловской улице.

Фото: Piter.TV