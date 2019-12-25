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Суд Петербурга дал 7 лет особого режима за убийство из ревности
Сегодня, 17:38
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Суд Петербурга дал 7 лет особого режима за убийство из ревности

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Вынесен приговор по делу об убийстве из ревности. Суд назначил ему наказание в колонии особого режима.

Прокуратура Колпинского района поддержала государственное обвинение по уголовном делу в отношении мужчины. Он признан судом виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в декабре прошлого года мужчина находился в нетрезвым виде в квартире в Колпино. В итоге между ним и еще одним мужчиной началась драка из-за женщины. Обвиняемый ударил его не менее 27 раза и еще 5 раз ножом.

В результате жестокого нападения мужчина умер. На следующий день обвиняемый подошел к брату погибшего и сообщил об его кончине. Со слов брата, подсудимый попросил его сразу не обращаться в полицию, чтобы он мог попрощаться с родными.

Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы особого режима.

Ранее сообщалось, что внук до смерти забил своего деда в квартире на Староорловской улице.

Фото: Piter.TV

Теги: прокуратура, суд, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Общество,

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