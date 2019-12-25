Внук до смерти забил своего деда в квартире на Староорловской улице

Тело 68-летнего мужчины со множественными гематомами было обнаружено в квартире дома 2 на Староорловской улице. Об этом сообщил 78.ru.
В полицию обратилась взволнованная соседка. Полицейские по подозрению в совершении преступления задержали 19-летнего внука погибшего. Подозреваемый утверждает, что конфликт с дедом у них был давно, так как пенсионер с детства избивал его и мать.
Молодой человек работает курьером в одном из сервисов доставки еды.
Также в Гатчине женщина подозревается в убийстве мужа и покушении на убийство сына.
Фото: Piter.tv
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