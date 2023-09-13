Будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемой.

В Гатчине женщина подозревается в убийстве мужа и покушении на убийство сына. Об этом сообщила пресс-служба СК по Ленобласти.

Следствием установлено, что 13 сентября в квартире подозреваемая ударила ножом в шею своего 51-летнего мужа, от чего он скончался на месте происшествия. Также она ударила ножом в шею своего сына. Ребёнок смог выбежать из квартиры, ему своевременно оказали медицинскую помощь.

Следствием направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проведены необходимы осмотры, допрашиваются свидетели, назначаются судебные экспертизы, в том числе комплексная психолого-психиатрическая в отношении подозреваемой.

Ранее в Петербурге был задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве, совершенном 30 лет назад.

Видео: Telegram/ Следком47